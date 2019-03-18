«Форд» врезался в дерево на Салтыковке

18.03.2019 12:51 523

22-летний водитель не справился с управлением «Фордом» на перекрестке калужских улиц Салтыкова-Щедрина и Никола-Козинской в Калуге в субботу, 16 марта.

Юноша не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, сообщил предварительные данные отдал пропаганды областного УГИБДД. В результате «Форд» врезался в дерево.

Пострадали два пассажира легковушки: подросток 16 лет и молодой человек 20 лет.