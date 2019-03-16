«Опель» сбил пешехода на Кирова

16.03.2019 10:02 230

В пятницу, 15 марта, вечером пешеход оказался под колесами иномарки на калужской улице Кирова. ДТП произошло около 22 часов . ДТП произошло около нерегулируемого пешеходного перехода. Судя по оперативным фото, пешеход серьезно ударился головой о лобовое стекло «Опеля». В результате столкновения пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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