Детский аквацентр прикрыли из-за грязной воды и отсутствия выходов

13.03.2019 11:02 1229

Вода в бассейне не соответствовала требованиям СанПиН в калужском детском оздоровительном центре «Аквапузики», сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 13 марта.

Также в детском центре не оборудованы эвакуационные выходы, а ковры в детской игровой зоне были неизвестного противопожарного качества.

За найденные нарушения детский центр прикрыли до тех пор, пока он не устранит нарушения.