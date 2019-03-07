«Рено Логан» сбил пешехода на Никитина

07.03.2019 06:57 654

В среду, 6 марта, в 17:30 спасателям поступило сообщение о ДТП на Никитина, сообщила пресс-служба МЧС. Автомобиль Renault Logan совершил наезд на пешехода. Тяжесть полученных им травм не указывается. На месте происшествия работали 9 человек и 3 единицы техники



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