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Проблема с кипятком из крана будет решена до конца года в Обнинске

06.03.2019 20:51 2 94
Проблема с кипятком из крана будет решена до конца года в Обнинске

Пенсионерка из Обнинска пожаловалась, что «обварила» руку кипятком, который льется из крана с горячей водой, сообщил новостной портал Obninsk.Name в среду, 6 марта.

В течение долгих лет с такой проблемой сталкивались многие жители наукограда. Это происходит из-за того, что управляющие компании не следят за исправностью и заменой терморегуляторов, уверены в Администрации города.

В итоге чиновники взялись решить проблему радикально - полностью заменить все существующее проблемное оборудование. На начало года из 826 регуляторов оставалось поменять только 159. Обещают, что до конца года вопрос будет решен.


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