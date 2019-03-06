Проблема с кипятком из крана будет решена до конца года в Обнинске

06.03.2019 20:51 94

Пенсионерка из Обнинска пожаловалась, что «обварила» руку кипятком, который льется из крана с горячей водой, сообщил новостной портал Obninsk.Name в среду, 6 марта.

В течение долгих лет с такой проблемой сталкивались многие жители наукограда. Это происходит из-за того, что управляющие компании не следят за исправностью и заменой терморегуляторов, уверены в Администрации города.

В итоге чиновники взялись решить проблему радикально - полностью заменить все существующее проблемное оборудование. На начало года из 826 регуляторов оставалось поменять только 159. Обещают, что до конца года вопрос будет решен.