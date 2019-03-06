Калужский омбудсмен посодействовал в ремонте бани

06.03.2019 15:13 219

В начале года в адрес калужского омбудсмена обратился житель Кондрово. Он поведал о том, что более 3 лет закрыта на ремонт общественная баня, которая очень необходима местным жителям.

Поскольку были затронуты интересы большого количества граждан, уполномоченный по правам человека направил запросы в администрацию Дзержинского района и в администрацию Кондрова с просьбой рассмотреть вопрос, сообщила пресс-служба во вторник, 5 марта.

Глава администрации района ответил, что в срок до ноября 2019 года баня будет отремонтирована и введена в эксплуатацию.