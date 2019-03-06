Калужанина задержали с 45 свертками героина

06.03.2019 11:15 309

44-летний калужанин делал закладки уже расфасованных наркотиков на территории Калуги и Обнинска. С очередной партией «дурмана» его задержали сотрудники полиции, сообщила пресс-служба УМВД в среду, 6 марта.

Всего у мужчины изъяли 45 свертков общей массой около 81 грамма. Экспертиза показала, что вещество в пакетах – героин.

Гражданин уже был ранее судим за аналогичное преступление. Рассматривается вопрос о помещении задержанного в СИЗО.