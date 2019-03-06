Мужчина открыл вентиль и пойдет под суд

06.03.2019 10:55 522

Жителю Боровска перекрыли подачу газа в дом за долги. Однако мужчина не растерялся и через некоторое время самостоятельно открыл вентиль газопровода, сообщила пресс-служба УМВД в среду, 6 марта.

Газовики обнаружили «утечку» при очередном обходе жилого сектора. По данному факту сотрудниками организации было составлено заявление, которое они передали полиции. Ущерб от незаконных действий должника оценили в 11 тысяч рублей.

Полиция завела уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.