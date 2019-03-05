Автоледи оплатила штрафы и рассталась с машиной

05.03.2019 09:27 334

Жительница Калужской области заплатила 28 штрафов за нарушения ПДД, сообщила пресс-служба управления судебных приставов в понедельник, 4 марта. Оплата нарушений водителю обошлась в 14 тысяч. Квитанции женщина решила погасить после того, как собралась продавать машину, но не смогла это сделать из-за запрета на регистрационные действия от судебных приставов. После оплаты штрафов авто разрешили снять с учета.



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