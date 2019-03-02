Мужчина оплатил свои покупки чужой картой и пойдет под суд

Жительница Малоярославца потеряла банковскую карту и обратилась в полицию, сообщает пресс-служба УМВД в субботу, 2 марта. Было заведено уголовное дело.
Оказалось, что карту нашел 29-житель местный житель. С ней он отправился в магазин, где совершил покупку на 800 рублей, расплатившись найденной кредиткой.
Затем он отправился в банкомат, чтобы снять 5 000 рублей. Однако к тому моменту карту уже заблокировали.
В полиции молодой человек вину свою признал и пообещал возместить причиненный ущерб. Тем не менее гражданину предстоит явиться в суд.
|
Мужчина бил и душил свою гражданскую жену, но не раскаялся 02.03.2019 14:51
Volkswagen Passat наехал на столб освещения в Калуге 02.03.2019 13:27
Предприниматель привез тысячи семян без контроля 01.03.2019 20:37
4 «привета» Великой Отечественной обезвредили саперы за день 01.03.2019 20:26
53 ДТП произошло в области за день 01.03.2019 18:41
Колбаса, свинина и сыр поднялись в цене 01.03.2019 15:38
Обнинские наркоторговцы получили по 8 лет колонии 01.03.2019 15:17
Многодетная мать пыталась сжечь сожителя и свекровь 01.03.2019 14:52
Квартиросъемщик продал стиральную машинку и посуду хозяина 01.03.2019 14:46
Снега в Калуге наскребли всего на 77 КамАЗов 01.03.2019 13:56
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: