Мужчина оплатил свои покупки чужой картой и пойдет под суд

02.03.2019 13:07 187

Жительница Малоярославца потеряла банковскую карту и обратилась в полицию, сообщает пресс-служба УМВД в субботу, 2 марта. Было заведено уголовное дело.

Оказалось, что карту нашел 29-житель местный житель. С ней он отправился в магазин, где совершил покупку на 800 рублей, расплатившись найденной кредиткой.

Затем он отправился в банкомат, чтобы снять 5 000 рублей. Однако к тому моменту карту уже заблокировали.

В полиции молодой человек вину свою признал и пообещал возместить причиненный ущерб. Тем не менее гражданину предстоит явиться в суд.