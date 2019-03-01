Обнинские наркоторговцы получили по 8 лет колонии

Двоих жителей Обнинска признали виновными в распространении наркотиков, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 1 марта.
Мужчины получали от неустановленного главаря преступной группы гашиш и амфетамин, расфасовывали его и хранили у себя.
При поступлении заказа они помещали дурман в специальные закладки в Обнинске и Боровском районе и через интернет-магазин сообщали о местонахождении зелья.
Наркодилеров приговорили к 8 годам в колонии строгого режима каждого.
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