Обнинские наркоторговцы получили по 8 лет колонии

01.03.2019 15:17 50

Двоих жителей Обнинска признали виновными в распространении наркотиков, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 1 марта.

Мужчины получали от неустановленного главаря преступной группы гашиш и амфетамин, расфасовывали его и хранили у себя.

При поступлении заказа они помещали дурман в специальные закладки в Обнинске и Боровском районе и через интернет-магазин сообщали о местонахождении зелья.

Наркодилеров приговорили к 8 годам в колонии строгого режима каждого.