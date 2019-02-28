Калужан приглашают бесплатно погулять на масленицу в Этномире

28.02.2019 19:35 250

Жители Калуги и Калужской области могут бесплатно поучаствовать в гуляниях на Масленицу в «Этномире». Праздник состоится 9 и 10 марта.

Для того, чтобы получить бесплатный билет, нужно зарегистрироваться на сайте. А для получения входного браслета нужно будет предъявить паспорт с калужской пропиской или свидетельство о рождении для ребенка.

Более подробную информацию можно узнать на сайте организатора https://ethnomir.ru/sale/besplatnyy-bilet-na-maslenitsu-dlya-zhiteley-kalugi-i-kaluzhskoy-oblasti-49861/