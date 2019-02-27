Лжеинвалид получил более 480 тысяч незаконного пособия

52-летний житель Ульяновского района признан виновным в мошенничестве при получении социальных выплат, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 27 февраля.
Летом 2011 года он принес в пенсионный фонд поддельную справку о том, что он — инвалид. Мужчина стал получать социальные выплаты и в итоге незаконно получил более 480 тысяч рублей.
В итоге суд постановил, что мошенник должен вернуть государству незаконно полученные деньги. Также он должен выплатить штраф в 250 тысяч.
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