Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Среда, 27 февраля
$ 65.62 0.36
74.49 0.40
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Лжеинвалид получил более 480 тысяч незаконного пособия

27.02.2019 13:02 1 163
Лжеинвалид получил более 480 тысяч незаконного пособия

52-летний житель Ульяновского района признан виновным в мошенничестве при получении социальных выплат, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 27 февраля.

Летом 2011 года он принес в пенсионный фонд поддельную справку о том, что он — инвалид. Мужчина стал получать социальные выплаты и в итоге незаконно получил более 480 тысяч рублей.

В итоге суд постановил, что мошенник должен вернуть государству незаконно полученные деньги. Также он должен выплатить штраф в 250 тысяч.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Бывший муж влез в семейный конфликт и получил по лицу 27.02.2019 13:41

Пьяный водитель-рецидивист сядет на 2 года 27.02.2019 13:19

Всего чуть более трех сотен кубометров снега вывезли с калужских улиц 27.02.2019 12:34

Пьяный наматерился на уголовное дело 27.02.2019 11:13

Электричество планово отключили в пригородах и на окраине Калуги 27.02.2019 10:49

Юноша воровал в магазине все подряд 27.02.2019 10:30

Сельский гараж сгорел в Ульяновском районе 27.02.2019 08:59

В Калуге определят лучшее горнодобывающее предприятие 27.02.2019 08:08

Тему буллинга обсудили на форуме по предупреждению преступлений среди подростков 27.02.2019 07:15

Весеннее половодье ожидается в пределах нормы 26.02.2019 19:58

Народные новости
888 10
ajax
1902 15
lekby
1751 21
Александр К.

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором

20 фев 2019 14:22
Новости компаний

В Калужской области выберут Лучшего HR-специалиста

«Ростелеком» дарит абонентам год безопасности

«Ростелеком» модернизировал освещение на улицах Малоярославца

«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Применение 3D проектирования и новейших технологий на производстве литых дисков

Кондрашов и Вороненков: наши в Америке

Преимущества массовой рассылки сообщений

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.