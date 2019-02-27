Лжеинвалид получил более 480 тысяч незаконного пособия

27.02.2019 13:02 163

52-летний житель Ульяновского района признан виновным в мошенничестве при получении социальных выплат, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 27 февраля.

Летом 2011 года он принес в пенсионный фонд поддельную справку о том, что он — инвалид. Мужчина стал получать социальные выплаты и в итоге незаконно получил более 480 тысяч рублей.

В итоге суд постановил, что мошенник должен вернуть государству незаконно полученные деньги. Также он должен выплатить штраф в 250 тысяч.