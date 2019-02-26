Директора детского сада осудили в Обнинске

26.02.2019 11:03 704

Жительница наукограда предстала перед судом по обвинению в мошенничестве. Уголовное дело расследовано УФСБ России, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 26 февраля.

44-летняя женщина с 2013 по 2016 годы руководила одним из дошкольных учреждений. В это время она фиктивно трудоустроила туда четырёх человек.

Общая сумма выплаченной зарплаты этим сотрудникам составила около 1 500 000 рублей. Из них один миллион был потрачен на нужды учреждения, а 500 тысяч гражданка присвоила себе.

Свою вину женщина полностью признала и возместила причиненный ущерб. Суд назначил ей штраф в размере 250 тысяч рублей. Также 2 года она не сможет занимать руководящие должности.