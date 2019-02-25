Предприниматели смогут пожаловаться на давление по телефону

В Следственном комитете начала работу телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 25 февраля.
Оставлять сообщения можно будет по номеру телефона 8(495)986-78-18 с понедельника по четверг с 9 до 18, в пятницу и предпраздничные дни - с 9 до 16:45.
Все принятые сообщения будут передаваться на рассмотрение в профильное подразделение центрального аппарата СК России.
Калужские предприниматели также могут обратиться на телефонную линию по защите прав предпринимателей следственного управления Следственного комитета по номеру 8 (4842) 277-847.
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