«Лада» кувыркнулась в кювет в Анненках

22.02.2019 17:58 161

В пятницу, 22 февраля, автомобиль «Лада Гранта» вылетел в кювет в Анненках.

После съезда с дороги машина опрокинулась. Авария произошла в 14:02. Ликвидировать ее последствия пришлось 13 представителям спецслужб, причем спасателей понадобилось в два раза больше, чем обычно: 8 спасателей и 2 спецмашины.

В результате ДТП пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.