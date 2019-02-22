В калужских «Мусульманских» сардельках нашли свинину

22.02.2019 15:02 379

В Краснодарском крае проверили произведенные на калужском предприятии сардельки замороженные «Мусульманские», сообщила пресс-служба областного управления Россельхознадзора в пятницу, 22 февраля.

В сардельках нашли ДНК мяса быка и свиньи. Причем в составе эти компоненты не были заявлены.

У предприятия больше не действует декларация соответствия.