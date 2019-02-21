Воду из святого источника запретили пить

21.02.2019 09:42 909

У нескольких человек, которые после Крещения пили воду из источника возле храма Николая Чудотворца в Русиново Боровского района, случилось кишечное расстройство. Работники СЭС провели забор воды и выдали заключение, сообщило в среду, 20 февраля издание Неделя Боровского района.

В пробах было сильно завышено микробное число и выявлены кишечные палочки. Однако по просьбе настоятеля храма частной компанией была проведена повторная экспертиза, которая не обнаружила ни палочек, ни активно размножающихся микробов.

Служители храма пообещали, что родник будет закрыт, пока не станет ясно, каким анализам можно верить. Но вокруг потенциально опасной воды так и не появилось никаких табличек или ограждений.