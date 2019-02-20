Белорусская баня сгорела в «Этномире»

20.02.2019 08:56 481

Вечером во вторник, 19 февраля, белорусская баня загорелась в парке «Этномире» в Боровском районе.

В 19:22 на место ЧП вызвали пожарных. Тушить огонь прибыли 16 человек и 5 спецмашин. С пламенем справились, но, судя по оперативным фото, баня выгорела практически полностью.

В результате возгорания ни один человек не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.