Мать и сын обворовали магазин не от хорошей жизни

10.02.2019 11:43 609

Директор торгового центра Малоярославецкого района сообщил полицию о краже товара.

На камерах видеонаблюдения сотрудники магазина увидели, как мужчина и женщина берут с полок различные товары, складывают их в сумку и уходят. В общей стоимости украденное потянуло на сумму 1500 рублей, сообщила пресс-служба ОМВД России по Малоярославецкому району.

Воришками оказались мать и сын, которых нужда и безработица толкнули на скользкий путь. Подозреваемые во всем сознались и раскаялись, но все равно будут отвечать в суде за кражу.