Неплательщик выплатил все долги, лишь бы не расстоваться с «ласточкой»

07.02.2019 14:35 166

Житель Дзержинского района задолжал банку 61 000 рублей и не собирался расплачиваться.

Приставы, пытаясь взыскать долг, обнаружили в собственности гражданина автомобиль «Жигули» и запретили любые регистрационные действия с ним. Кроме того, по истечении срока оплаты задолженности, исполнители вынесли постановление о взыскании исполнительного сбора еще на 4 300 рублей.

Неплательщик был не впечатлен этими мерами и тогда его «ласточку» арестовали. Должник тут же расплатился с банком в полной мере, сообщила пресс-служба УФССП области.