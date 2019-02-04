Мука подорожала, а курятина подешевела в магазинах

За последнюю неделю января в магазинах федеральных сетей в Калужской области подорожала мука на 6,8%, сообщила пресс-служба областного правительства в понедельник, 4 февраля.
Также немного подорожали сливочное масло, сметана и некоторые плоды и овощи.
Зато активно дорожавшая в конце прошлого года курятина начала дешеветь на 2,8% за неделю. Снизились цены на мороженную рыбу на 1,5%, апельсины и мандарины на 3,7%, куриные яйца на 2,7%, варено копченые и сырокопченые колбасы, творог.
На топливо цены существенно не менялись.
|
Почти 100 миллионов зарплаты заставили выплатить приставы 04.02.2019 14:13
«Рено» вытолкало «Ауди» на дорожное ограждение 04.02.2019 13:42
Житель Подмосковья с помощью скотча и фольги воровал приставки 04.02.2019 12:38
Сын украл и продал ноутбук матери 04.02.2019 09:52
Малоярославецкий юноша угнал у родственника машину, чтобы покататься 04.02.2019 09:41
Житель Ферзиково создал в поселке «резиновый дом» 04.02.2019 09:25
Человек пострадал во время пожара в Хвастовичском районе 04.02.2019 09:09
Пустующий частный дом несколько раз ограбили в Ферзиковском районе 04.02.2019 08:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: