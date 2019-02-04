Мука подорожала, а курятина подешевела в магазинах

04.02.2019 11:44 286

За последнюю неделю января в магазинах федеральных сетей в Калужской области подорожала мука на 6,8%, сообщила пресс-служба областного правительства в понедельник, 4 февраля.

Также немного подорожали сливочное масло, сметана и некоторые плоды и овощи.

Зато активно дорожавшая в конце прошлого года курятина начала дешеветь на 2,8% за неделю. Снизились цены на мороженную рыбу на 1,5%, апельсины и мандарины на 3,7%, куриные яйца на 2,7%, варено копченые и сырокопченые колбасы, творог.

На топливо цены существенно не менялись.