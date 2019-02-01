Пешеход оказался под колесами автомобиля в Калуге

В четверг, 31 января, 56-летнего мужчину сбили на перекрестке Тульской и Восточного проезда в Калуге.
По предварительным данным, в 19:45 мужчина переходил дорогу по «зебре», молодой водитель на «Шевроле» поворачивал налево и не пропустил пешего участника дорожного движения, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.
В результате пешеход получил травмы различной степени тяжести.
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