Пешеход оказался под колесами автомобиля в Калуге

01.02.2019 14:29 357

В четверг, 31 января, 56-летнего мужчину сбили на перекрестке Тульской и Восточного проезда в Калуге. По предварительным данным, в 19:45 мужчина переходил дорогу по «зебре», молодой водитель на «Шевроле» поворачивал налево и не пропустил пешего участника дорожного движения, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. В результате пешеход получил травмы различной степени тяжести.



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