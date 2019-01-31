Подростки украли сигареты и взломали дачу, чтобы покурить

31.01.2019 09:05 283

Табачную палатку ограбили в Обнинске на улице Аксенова, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 31 января.

Неизвестные взломали жалюзи, выбили стеклянную дверь и вытащили из киоска сигарет на 8 тысяч рублей и деньги.

Через неделю хозяин дачи в местном СНТ заявил, что в его домик лазили неизвестные. Эксперты выяснили, что не менее трех человек долго были внутри помещения. Они затопили печь, отдыхали и курили в комнате. Причем сигареты оказались идентичными тем, что были украдены из палатки.

Полицейские установили личности подозреваемых в обоих преступлениях. Оказалось, что это — трое подростков.