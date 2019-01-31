Подростки украли сигареты и взломали дачу, чтобы покурить

Табачную палатку ограбили в Обнинске на улице Аксенова, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 31 января.
Неизвестные взломали жалюзи, выбили стеклянную дверь и вытащили из киоска сигарет на 8 тысяч рублей и деньги.
Через неделю хозяин дачи в местном СНТ заявил, что в его домик лазили неизвестные. Эксперты выяснили, что не менее трех человек долго были внутри помещения. Они затопили печь, отдыхали и курили в комнате. Причем сигареты оказались идентичными тем, что были украдены из палатки.
Полицейские установили личности подозреваемых в обоих преступлениях. Оказалось, что это — трое подростков.
|
Дачный дом сгорел в Деревеньках 31.01.2019 08:39
Европейских коров ждут в Ферзиковском районе 31.01.2019 08:00
16 килограммов наркотика изъяли у московского дачника 31.01.2019 07:15
На территории Жуковского района установили карантин по бешенству 30.01.2019 21:06
Участковый отказался от взятки в 5000 рублей 30.01.2019 19:44
40 миллионов рублей получит Обнинск на подогрев футбольного поля 30.01.2019 18:58
Несколько улиц Калуги останутся без света 30.01.2019 18:15
Вековой юбилей отметят четверо калужан 30.01.2019 15:33
В Жуковском районе нашли бешеную кошку 30.01.2019 15:27
Директор фирмы попал под уголовную статью за невыплату зарплаты 30.01.2019 13:28
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: