«Хендай» врезался в поворачивавшую фуру на Киевской трассе

28.01.2019 15:20 143

В воскресенье, 27 января, водитель на «Хендай Акцент» врезался в тягач с полуприцепом на 199-м км трассы М3 «Украина».

В 9:20 фура начала поворачивать налево, водитель легковушки не пропустил большегруз и врезался в него, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате столкновения пострадал молодой пассажир легковушки. Его с травмами увезли в больницу.