Подростка, ограбившего сарай, будут воспитывать принудительно

27.01.2019 19:02 168

Местный житель пожаловался в полицию Козельска на воровство..

Как оказалось, он переехал из ветхого дома в новую квартиру, а на участке остался сарай, имущество из которого мужчина вывезти не успел. Потерпевший обнаружил взломанную дверь и отсутствие хозяйственного инструмента.

Оперативники быстро установили личность похитителя: им оказался местный подросток, который раскаялся и вернул хозяину украденное.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские ходатайствуют перед судом о применении к несовершеннолетнему воришке принудительных мер воспитательного воздействия.