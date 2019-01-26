В аварии двух иномарок в Малоярославце пострадал человек

26.01.2019 14:42 329

Сегодня, 26 января, около полудня в Малоярославце произошла авария.

Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, на перекрестке улиц Московская и Радищева столкнулись автомобили «Фольксваген» и «Рено». В результате столкновения пострадал человек, его ему оказала помощь прибывшая на место бригада медиков.