Еще один дом полностью сгорел в Жуковском районе

25.01.2019 16:08 52

В пятницу, 25 января, деревянный жилой дом загорелся в деревне Трясь Жуковсокго района. Это уже второй пожар за день, который произошел именно в этом муниципальном образовании.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 11:49. Тушить дом выехали три пожарные машины и 12 человек. Но судя по оперативным фото здание сгорело полностью.

В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.