В Обнинске установят памятник Жукову в непривычном мундире

23.01.2019 18:59 192

В прошлом году в наукограде решили установить памятник маршалу Победы Георгию Жукову. Инициатором стал совет ветеранов при поддержке дочери полководца Эры Жуковой. Скульптуру решили разместить напротив сквера Юности.

Как сообщил 23 января портал Obninsk.name, на днях администрация города объявила об открытом конкурсе: свой вариант памятника смогут представить на обсуждение скульпторы, художники, дизайнеры и учащиеся профильных вузов. Творцы должны учесть ряд обязательных требований: памятник должен быть отлит из бронзы или высечен из камня, а так же Жуков должен быть изображен не в привычном маршальском мундире, а в форме унтер-офицера царских времен.