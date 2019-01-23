В Обнинске установят памятник Жукову в непривычном мундире

В прошлом году в наукограде решили установить памятник маршалу Победы Георгию Жукову. Инициатором стал совет ветеранов при поддержке дочери полководца Эры Жуковой. Скульптуру решили разместить напротив сквера Юности.
Как сообщил 23 января портал Obninsk.name, на днях администрация города объявила об открытом конкурсе: свой вариант памятника смогут представить на обсуждение скульпторы, художники, дизайнеры и учащиеся профильных вузов. Творцы должны учесть ряд обязательных требований: памятник должен быть отлит из бронзы или высечен из камня, а так же Жуков должен быть изображен не в привычном маршальском мундире, а в форме унтер-офицера царских времен.
|
Тарусские дороги приведут в порядок с помощью прокуратуры 23.01.2019 20:01
Зимний мотокросс пройдет в Обнинске 23.01.2019 14:07
Бешеную лису поймали в Жуковском районе 23.01.2019 13:27
Должница-рецидивистка заплатила 100 тысяч приставам 23.01.2019 13:20
Людиновец, желающий разбогатеть на биткоинах, потерял миллион рублей 23.01.2019 10:53
Спасатели МЧС за сутки ликвидировали 6 пожаров и 1 ДТП 23.01.2019 08:54
В Обнинске хотят разрешить эвакуировать машины из дворов 23.01.2019 08:04
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: