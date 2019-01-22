На Правобережье не будет воды

Сегодня, 22 января, калужский водоканал проводит плановый ремонт на водоводе диаметром 500 мм по ул. Энергетиков.
Как сообщила пресс-служба ведомства, с 9:30 до 17:00 будет прекращена подача холодного водоснабжения жилых домов по улице Энергетиков и 1-ый, 2-ой, 3-ий Академический проезд.
При необходимости водоканал обещает организовать подвоз питьевой воды.
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