Пешеход оказался под колесами иномарки у Пучково

18.01.2019 18:05 134

В пятницу, 18 января, был сбит пешеход на окружной дороге в районе деревни Пучково.

ДТП произошло в 16:12. Пешехода сбил водитель на «Хендай Солярис». Автомобилист тормозил так, что машину развернуло в обратную движению сторону. Но пешеход все равно оказался под колесами и пострадал.

Последствия ДТП ликвидировали 9 представителей спецслужб: ГИБДД, МЧС и «скорая помощь», сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.