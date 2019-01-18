Калужская область перестала быть лидером по дешевизне бензина

18.01.2019 13:55 128

Розничные цены на бензин в Калужской области за минувшую неделю подскочили на 1,6%, стоимость дизельного топлива осталась неизменной. При этом оптовые цены не росли.

Регион потерял лидерство в дешевизне бензина. Еще в конце прошлого года Калужская область была на первом месте среди регионов ЦФО по этому показателю, в этом же году мы уже на четвертом. Дизтопливо в области по-прежнему самое дешевое в ЦФО.

Средняя стоимость литра бензина составляет 42,42 р, дизельного топлива — 44,47 рублей, сообщила пресс-служба правительства области.