Чай с сахаром подорожал в Калужской области

18.01.2019 12:36 301

Сахар-песок вспомнил прошлогоднюю тенденцию и вновь начал дорожать в сетевых магазинах Калужской области. На минувшею неделю цена на него выросла на 3,9%. Чай тоже подорожал — на 2,8%

Выросли цены на свинину — на 2,9% рис — 1,6% колбасу варено-копченую — на 1,3%, куриное мясо на 1% и овощи.

Подешевели в области апельсины на 3,4% и бананы на 1,6%, сообщила пресс-служба правительства области.