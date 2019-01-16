После вмешательства Кировской прокуратуры, в квартиру заключенного проведут газ и тепло

16.01.2019 21:00 150

Заключенный пожаловался в Кировскую прокуратуру на нарушение районной администрацией его жилищных прав.

Как сообщила пресс-служба ведомства, мужчина вместе со своим ребенком прописаны в муниципальной квартире, где не было газа. Летом 2016 года в доме смонтировали индивидуальное отопление от газового котла, а центральное отопление демонтировали. При этом смонтированную систему отопления к системе газоснабжения дома не подключили, и квартира перестала отапливаться.

После рассмотрения иска, поданного прокуратурой, Кировский районный суд обязал районную администрацию газифицировать квартиру осужденного и запустить систему индивидуального отопления.