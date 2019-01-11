Больного пациента нарколога лишили прав

11.01.2019 20:13 191

Прокуратура Ферзиковского района установила, что местный житель более 4-х лет состоит на учете у нарколога, имея недопустимое для вождения машины заболевание, и тем не менее имеет действующие водительские права.

По результатам проверки прокуроры направили в Калужский районный суд иск о прекращении действия водительского удостоверения данного гражданина, и, как сообщила пресс-служба ведомства, суд эти требования удовлетворил в полном объеме.