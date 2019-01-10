Взят под стражу грабитель, напавший с топором на букмекерскую контору

10.01.2019 12:27 545

Уроженец Закавказья, совершивший налет на букмекерскую контору в Малоярославце, задержан полицией.

Как сообщила сегодня пресс-служба УМВД области, он ворвался в помещение организации, и, угрожая кассиру топором и предметом, похожим на пистолет, забрал все деньги. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили брошенный топор и часть оброненных злоумышленником купюр.

В результате оперативно-розыскных мероприятий силовики задержали 40-летнего грабителя, завели уголовное дело и передали его в суд, который и заключил его под стражу.