52 кг некачественной икры забраковал Роспотребнадзор с начала года

07.01.2019 09:22 188

С начала года сотрудники Роспотребнадзора проверили 53 предприятия, торгующие икрой, сообщила в понедельник, 7 января, пресс-служба ведомства. На 23 из них торговали либо некачественной икрой, либо без документов, подтверждающих качество. Не соблюдались условия хранения деликатеса, продавцы не прошли медосмотр. В результате Роспотребнадзор забраковал 12 партий икры общим весом 52 кг.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей