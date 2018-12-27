Бдительные граждане сдали полиции двух наркодилеров

27.12.2018 10:29 555

Бдительные калужане сообщили в полицию о странном поведении двух мужчин, один из которых прятал что-то под бетонным столбом, а второй делает снимки на телефон и отправляет сообщения.

Прибывшие на место оперативники обнаружили тайник «закладку», где находились свертки с героином, общей массой 3,4 грамма.

По показаниям очевидцев полицейские установили автомобиль, на которой передвигались подозреваемые, а вскоре нашли и самих дилеров. При личном досмотре одного из задержанных оперативники обнаружили и изъяли героин массой 2,9 грамма. Как сообщила пресс-служба областного УМВД, полиция продолжает расследование.