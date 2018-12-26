В аварии ГАЗели и легковушки пострадал человек

26.12.2018 15:39 54

Вчера, 25 декабря, в районе бокса № 171 А по Киевскому проезду в г. Калуге совершено ДТП.

30-летний мужчина, управляя автомашиной ВАЗ, двигаясь по ул. Киевский проезд, не справился с управлением и столкнулся с ГАЗелью, которая двигалась во встречном направлении.

В результате аварии пострадал пассажир легковушки, мужчины 26 лет, который получил травмы различной степени тяжести, сообщило УМВД России по г. Калуге.