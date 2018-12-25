Водитель и пассажир «Приоры» пострадали в столкновении с автобусом

25.12.2018 12:52 252

Вчера, 24 декабря, на 2-м километре автодороги «А-101 – Спас-Загорье – М-3 Украина» совершено ДТП. 71-летний пенсионер за рулем автомобиля ВАЗ-2172 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ЛИАЗ-525636, под управлением 55-летнего мужчины, который двигался по маршруту «Обнинск – Митинка». В результате аварии пострадали водитель и пассажир легковушки, получив травмы различной степени тяжести, сообщил ОМВД России «Малоярославецкий».



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