Кондровский наркодилер-новичок ответит за покушение на преступление.

19.12.2018 16:46 98

25-летний житель Кондрово, желая подзаработать, решил продать ранее приобретенные наркотики.

Приехав в областной центр, он приготовил к сбыту синтетические наркотические препараты. При поступлении заказов, он размещал вещества в тайники, а потом скидывал клиенту фото местности.

Вскоре он попал в поле зрения оперативников. Его задержали, раскрыли все тайники и изъяли содержимое. Теперь новоиспеченному наркодилеру придется ответить по уголовным статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконный сбыт наркотических средств», сообщила пресс-служба областного УМВД.