Заведующая и главбух вернут 4 с лишним миллиона похищенных бюджетных денег

18.12.2018 12:22 324

Заведующая и главбух муниципального учреждения в Износковском районе за 5 лет присвоили более 4 миллионов из бюджета, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 18 декабря.

Женщины сговорились и наняли на работу фиктивных сотрудников. Деньги на их заплату растратили. Заведующая пыталась доказать, что финансы потратила на нужды учреждения, но безуспешно.

В итоге женщины получили по условному сроку и должны будут вернуть в бюджет все похищенные деньги.