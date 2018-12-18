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Грудного ребенка нашли в мусорном баке

18.12.2018 08:23 0 841
Грудного ребенка нашли в мусорном баке

Грудного ребенка нашли на калужской улице Дарвина в мусорном баке, сообщили во вторник, 18 декабря, в группе «Калуга Жесть».

Младенца обнаружили накануне около 20:00. Малышу удалось выжить.

Пол и состояние ребенка не уточняется.

Родителей или других причастных к преступлению людей разыскивают.


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