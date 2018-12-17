Тысячу кубометров снега вывезли из Калуги за ночь

17.12.2018 12:24 127

В ночь на понедельник, 17 декабря, улицы Калуги убирали 58 спецавтомобилей и 82 дорожных рабочих. Они убрали и вывезли с городских улиц более тысячи кубометров снега. На дороги раскидали рядка 84 тонн пескосоляной смеси.

Днем ликвидировать последствия зимы в городе будут 101 рабочий и 81 спецмашина.

Снег в областном центре вывозят с улиц Рылеева, Плеханова, Московской, Театральной, Суворова, Глаголева, Киевского проезда.