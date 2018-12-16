Драка в кафе Мещовска закончилась уголовным делом

16.12.2018 13:40 503

В кафе Мещовска между двумя посетителями вспыхнула ссора.

Выяснить отношения мужчины решили на улице, где от слов перешли к делу: возникла драка, в ходе которой более ловкий соперник сломал оппоненту ногу.

Добравшись до дома с помощью товарищей, пострадавший вызвал скорую помощь. Медики передали информацию в полицию, которая завела на нападавшего уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Дело передано в суд, сообщила пресс-служба регионального УМВД.