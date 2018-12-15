В Думиничском две иномарки не поделили трассу

15.12.2018 12:09 122

Сегодня, 15 декабря, в Думиничском районе произошла авария. На 365-м километре трассы М-3 «Украина» столкнулись автомобили «Сузуки» и «Киа». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал человек, тяжесть полученных им травм и обстоятельства происшествия уточняют прибывшие на место медики и патруль ГИБДД. Последствия аварии ликвидированы, сообщила пресс-служба регионального МЧС.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала ( 0 %) Возмутила ( 0 %) Опечалила ( 0 %) Не зацепила ( 0 %)





Комментарии читателей