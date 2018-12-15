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В Думиничском две иномарки не поделили трассу

15.12.2018 12:09 0 122
В Думиничском две иномарки не поделили трассу

Сегодня, 15 декабря, в Думиничском районе произошла авария.

На 365-м километре трассы М-3 «Украина» столкнулись автомобили «Сузуки» и «Киа». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал человек, тяжесть полученных им травм и обстоятельства происшествия уточняют прибывшие на место медики и патруль ГИБДД.

Последствия аварии ликвидированы, сообщила пресс-служба регионального МЧС.


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