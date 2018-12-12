Похитителя телефона нашли по остывшим следам

12.12.2018 17:31 311

Несколько месяцев полицейские искали пропавший у калужанки телефон, сообщила в среду, 12 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Телефон женщина забыла в такси. 34-летний судимый мужчина заметил на сиденье машины гаджет, подобрал его незаметно для водителя, спрятал под одежду и унес. Затем он поменял в телефоне симку и стал использовать его как свой, пока мужчину не вычислили и не пришли к нему полицейские.

Мужчине за кражу грозит до 5 лет.