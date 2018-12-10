Сельпо заставили заплатить почти полмиллиона налогов

10.12.2018 18:06 226

С сельского потребительского общества взыскали долг в 477 тысяч рублей. Сообщила пресс-служба областного управления судебных приставов.

Эти деньги сельский магазин задолжал за налоги. Руководство предупредили о последствиях уклонения от взносов, но отдавать деньги оно не спешило.

Для того, чтобы получить финансы с сельпо, приставам пришлось арестовать его счета и запретить регистрационные действия с автомобилями. После этого общество возместило долг.