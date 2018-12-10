Грузовик выкинул легковушку с дороги

10.12.2018 17:30 289

В понедельник, 10 декабря, в 14:19 «Фольксваген» и грузовик «Ман» столкнулись в деревне Покровское Перемышльского района.

Судя по фотографии с места аварии, грузовик «догнал» легковую машину и, ударив сзади, скинул в кювет.

В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.