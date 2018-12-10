Полицейские отговорили бабушку возить миллионы в автобусе

10.12.2018 09:45 900

Балабановская пенсионерка решила купить квартиру в Москве, собрала накопления и отправилась с деньгами на автобусе в столицу, сообщила в понедельник, 10 декабря, пресс-служба областного УМВД.

О своих планах пожилая женщина оповестила всех в автобусе. Ее сосед попытался отговорить бабушку от рискованной поездки, но она была непреклонна. Тогда мужчина позвонил в полицию.

К пенсионерке приехала участковый уполномоченный Екатерина Антошина и работники соцслужбы. Вместе они уговорили бабушку положить деньги в банк и проводили пенсионерку до отделения. По дороге бабушка передумала покупать квартиру в Москве.